Reggio Calabria, il Laboratorio Patto Civico organizza l’iniziativa “Welfare e famiglia: le nuove sfide”

22 Luglio 2020 18:11

Reggio Calabria: continua la rassegna “Per una politica attiva e responsabile” organizzata dal Laboratorio politico Patto Civico

Continua la rassegna “Per una politica attiva e responsabile” organizzata dal Laboratorio politico Patto Civico, nell’intento di riflettere su una serie di tematiche di rilievo per la città ed individuare proposte di risoluzione delle criticità. Attualissimo, anche in considerazione della riforma sull’assegno unico, il tema del prossimo incontro che si terrà giovedì 23 luglio alle 21,30 con il titolo Welfare e famiglia: Le nuove sfide. I relatori saranno Gigi De Palo, Presidente del Forum Nazionale delle Famiglie e Adriano Bordignon, Responsabile del Centro della famiglia di Treviso, da sempre impegnati concretamente in quest’ambito. All’incontro, che sarà introdotto da Luciana Megali, Coordinatrice del Laboratorio politico Patto Civico, partecipa anche Maria Laura Tortorella, candidata sindaca del Laboratorio politico patto Civico. Sarà possibile seguire l’evento, collegandosi con il link sulla pagina facebook del Laboratorio politico Patto Civico:

www.facebook.com/pattocivicoreggiocalabria.