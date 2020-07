Reggio Calabria, i NOMI delle vittime dell’incidente stradale di Santa Domenica: città in lutto

13 Luglio 2020 09:16

Reggio Calabria è in lutto per la morte dei due fidanzati precipitati ieri sera in un profondo burrone a Santa Domenica di Terreti

Sono Giuseppe Quattrocchi (63 anni) e Maria Grazia Marcianò (58 anni) le vittime del terribile incidente di ieri sera a Santa Domenica di Terreti: i due fidanzati sono precipitati con l’auto in un burrone profondo circa 100 metri, tanto che l’automobile in cui si trovavano, una Citroën, è tuttora incastrata in una quercia e per il suo recupero interverranno oggi i Vigili del Fuoco con mezzi particolarissimi. Intanto L’area dell’incidente è stata sequestrata, e le salme delle vittime sono a disposizione dell’autorità giudiziaria.