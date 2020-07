Reggio Calabria, Giusy Princi illustra il Liceo Vinci post-Covid al Corriere della Sera: “faremo due fasce orarie di 4 ore, dal Ministero troppe contraddizioni. I nuovi banchi sono inutili”

23 Luglio 2020 20:47

Reggio Calabria, l’intervista di Giusy Princi al Corriere della Sera: ecco come sarà il Liceo Vinci post-Covid

“Dal Ministero continuiamo ad avere messaggi contraddittori. La discussione in atto tra ministero e sindacati sull’ampliamento degli organici rischia di disorientare il mondo della scuola. Ma a settembre sarà assolutamente necessario garantire la scuola in presenza e lavorare senza sosta per superare le difficoltà“: lo ha detto in un’intervista al Corriere della Sera Giusy Princi, dirigente scolastico del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Reggio Calabria, eccellenza scientifica e culturale della città che ha avuto la ribalta nazionale per aver lanciato i corsi a curvatura biomedica rivelati di grande aiuto per li studenti che devono preparare i testi di ingresso per medicina.

“Il periodo che stiamo attraversando non è facile“, ha spiegato la dirigente reggina. “Occorre lavorare nei mesi estivi, ma è necessario tenere conto del fatto che molte situazioni non dipendono direttamente dai dirigenti scolastici. Ad esempio, gli adeguamenti strutturali sono di competenza degli enti locali ed è proprio questo uno dei nodi più difficili da sciogliere nel breve tempo a disposizione”

“L’esperienza della didattica a distanza – ha aggiunto – sebbene nell’ Istituto da me diretto abbia avuto una ricaduta positiva, perché siamo riusciti a mantenere la continuità didattica ed a raggiungere tutti i ragazzi, non può di certo sostituire il rapporto umano e garantire un’adeguata assimilazione dei contenuti. Inoltre, la DaD presenta criticità di carattere normativo, perché non sono state ancora definite regole precise relativamente alle assenze degli studenti ed all’orario di servizio dei docenti. Pertanto ogni scuola sta cercando di trovare le soluzioni ottimali per la ripartenza“.

“Nel mio Istituto – ha spiegato ancora Giusy Princi nell’intervista al Corriere – dopo che abbiamo esaminato le planimetrie e fatto un sopralluogo con il consulente per la sicurezza, si evince che per garantire il distanziamento tra le rime buccali ogni aula non può accogliere oltre i 17/20 studenti in media. Il liceo è ospitato in un edificio del centro storico e non è possibile creare ex novo ampi spazi, o svolgere lezioni all’aperto. L’Ente locale non ha locali disponibili da adattare ad aule scolastiche. Saranno effettuati soltanto piccoli adeguamenti edilizi, quali l’abbattimento di pareti non portanti per ampliare le aule più piccole ed il completamento dei lavori di restituzione dei seminterrati. ma noi abbiamo classi con una media di 27 alunni, potremo organizzare in presenza solo il 50-60 per cento delle classi.Sarà pertanto predisposta una turnazione con riduzione oraria di 50 minuti. Le classi si alterneranno su due fasce orarie (8-12 e 14-18). Nell’intervallo tra i due turni è prevista l’igienizzazione dei locali“.

“I nuovi banchi monoposto che saranno acquistati dal commissario Arcuri per le scuole hanno dimensioni di poco inferiori a quelli già utilizzati e non risolvono di molto il problema degli spazi. Il distanziamento statico non preserva gli studenti, laddove la vigilanza non può essere garantita. Penso ai cambi d’ora o a situazioni di assenza dei docenti. E penso quanto sia difficile che gli studenti per quanto adeguatamente sensibilizzati e responsabilizzati continuino a rimanere fermi nelle loro postazioni. Insomma, meglio l’arredo tradizionale“.

“Non spetta certo a me valutare l’operato della Ministra Azzolina, ma è noto che nel corso delle ultime settimane si sono susseguiti messaggi in parte contraddittori e sono stati rilevati ritardi nei provvedimenti adottati. Se le Linee Guida fossero state pubblicate per tempo, ad esempio, sarebbe iniziata prima l’interlocuzione con gli enti locali per gli adeguamenti edilizi e sarebbe stato predisposto in tempo utile l’organico a disposizione, sia per quanto riguarda i docenti che il personale Ata. Tuttavia, è doveroso riconoscere che la situazione emergenziale ha trovato impreparati tutti i dicasteri e che la Ministra Azzolina ha lavorato intensamente e ha cercato in ogni modo di reperire le risorse per far fronte alle difficoltà“, ha concluso.