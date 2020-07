E se fosse Giovanni Verduci il candidato Sindaco che la coalizione di centrodestra sta cercando per Reggio Calabria?

30 Luglio 2020 12:52

Reggio Calabria, la posizione di Giovanni Verduci in vista delle elezioni comunali di settembre: dai contrasti con Falcomatà alla possibile candidatura?

Nelle ultime ore è divampato, quasi improvvisamente e apparentemente senza un evidente motivo, un acceso confronto tra il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà e il primo cittadino mottese Giovanni Verduci. La viabilità metropolitana e gli interventi ancora non realizzati per mettere in sicurezza l’importante arteria che da Lazzaro conduce a Motta San Giovanni è il motivo ufficiale del contendere ma, leggendo le note diffuse dai due sindaci, appare evidente che il confronto è scivolato su due modi di amministrare, sul confronto tra la (ormai ex) Provincia e la Città Metropolitana, tra due differenti squadre di politici e amministratori.

Il tutto appare ancora più strano considerando il fatto che Verduci, esperto amministratore, ha sempre fatto del dialogo pacato un suo cavallo di battaglia, mai eccessivo nel sue dichiarazioni, ha sempre cercato un punto d’incontro anzichè lo scontro frontale.

Per questo motivo oggi in città qualcuno comincia a pensare che lo scontro tra i due politici possa in realtà celare altro e che Falcomatà e Verduci abbiano in realtà, non ufficialmente, anticipato uno scontro che potrebbe interessarli nella prossima campagna elettorale.

Se, come diceva Giulio Andreotti, “a pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina”, allora potrebbe essere proprio Giovanni Verduci il candidato sindaco che il centrodestra reggino sta cercando per la città di Reggio Calabria.

Verduci, di area democristiana, già sindaco di Motta San Giovanni dal 1996 al 2007, attualmente primo cittadino dello stesso comune dal giugno 2017, è stato consigliere provinciale con l’avvocato Giuseppe Morabito (eletto ne La Margherita) e poi vicepresidente della Giunta provinciale guidata da Giuseppe Raffa (eletto nell’UDC). Un’esperienza, quella provinciale, che ha condiviso sia con Eduardo Lamberti Castronuovo (già assessore alla Cultura e possibile candidato), Francesco Cannizzaro (già delegato al Turismo e oggi Deputato e coordinatore provinciale di FI), Antonino Minicuci (segretario e direttore generale della Provincia indicato quale candidato della Lega) con i quali mantiene ottimi rapporti personali. Verduci, inoltre, con l’allora assessore comunale Angela Marcianò (altra possibile candidata) ha curato alcuni importanti progetti. Dato per candidato certo alle scorse elezioni regionali, Verduci ha poi abbandonato l’idea concentrandosi sul Comune di Motta San Giovanni. Vicino alle posizioni dell’assessore regionale al Bilancio Francesco Talarico, Giovanni Verduci può vantare amicizie nell’area di centro (dal Pd a Forza Italia) e importanti rapporti con le federazioni sportive, le associazioni di assistenza e solidarietà, il mondo del volontariato e della Chiesa. Verduci, il cui mandato da sindaco di Motta San Giovanni scade tra meno di due anni, dovrebbe dimettersi per evitare cause di ineleggibilità.