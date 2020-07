Reggio Calabria, gran riconoscimento per Gelato Cesare: Luciano Pignataro omaggia il chiosco verde più famoso d’Italia

21 Luglio 2020 16:09

Il giornalista e gastonomo Luciano Pignataro ha reso omaggio a Gelato Cesare: “il mitico chiosco verde dei gelati”

Gelato Cesare eccellenza per la città di Reggio Calabria. Lo conferma il grande riconoscimento ottenuto in questi ultimi giorni. Il famoso giornalista Luciano Pignataro ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un articolo per omaggiare il “mitico chiosco verde dei gelati”. Lo scrittore campano è anche un gastronomo, che nel corso della sua carriera ha sempre realizzato rubriche e pubblicato libri sulla cucina italiana. Pignataro afferma senza timore che la città calabrese dello Stretto può essere rappresentata da tre simboli: i Bronzi di Riace, il Lungomare e proprio il chioschetto di Cesare. “Non c’è reggino che non associ a questo almeno un ricordo, il ricordo di un momento spensierato o di un sapore, il ricordo di quando c’è andato con la mamma o col nonno”, si legge. Ed è proprio così perché da oltre cento anni, Gelato Cesare è ormai un vero e proprio pezzo di storia per Reggio Calabria, come una tradizione che si tramanda di generazione in generazione.