Reggio Calabria, la Gelateria Cesare prende per la gola la Redazione di StrettoWeb: pausa pranzo con i nuovi “pesti” in Brioche [FOTO]

13 Luglio 2020 16:19

Reggio Calabria, la Redazione di StrettoWeb fa pausa pranzo con i Pesti della Gelateria Cesare

La pausa pranzo della Redazione di StrettoWeb è stata “rinfrescata” oggi dai Pesti che Davide Destefano, titolare della famosa gelateria Cesare di Reggio Calabria, ha voluto offrire in un caldo lunedì di metà luglio. Da qualche giorno nel variopinto bancone del chioschetto verde si è aggiunto anche il Pesto di Nocciola, che segue al Pesto di Pistacchio e il Pesto di Mandorla. Confezionato in apposite coppette, il trittico di Pesti ha deliziato i palati della redazione: il nostro staff ha apprezzato l’omaggio ottenendo da questa straordinaria carica di gusto un forte impulso per il prosieguo della giornata lavorativa.

I Pesti di Cesare nascono da una ricetta innovativa che riscopre tradizioni antiche, sapori e aromi di un tempo e che raccontano il dolce incontro tra la delicatezza delle migliori mandorle, nocciole, pistacchi e arachidi con la sofisticata lavorazione della tecnica della “pestatura”. Questa lavorazione di macinatura artigianale a pietra permette di mantenere intatte tutte le note aromatiche dei frutti donando al gelato una consistenza estremamente materica di un prodotto grezzo e non del tutto raffinato. Nei pesti di Cesare si riscoprono sapori ed aromi di un tempo rivisitati però in chiave moderna e accompagnati da una golosissima variegatura ricca di frutta secca tostata e pralinata.