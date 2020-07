Reggio Calabria, Francesca Di Sauro alla 6ª edizione dell’Italian Opera Academy di Riccardo Muti

30 Luglio 2020 20:54

Reggio Calabria: è stata Santuzza, ieri, 29 luglio, al Teatro Alighieri, nel concerto conclusivo del percorso formativo, concerto che ha previsto la selezione dei brani tratti da Pagliacci di Leoncavallo e Cavalleria Rusticana di Mascagni, eseguiti dall’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini diretta dallo stesso Muti

L’Associazione Traiectoriae e il direttore artistico Domenico Gatto sono molto orgogliosi per il percorso di Francesca di Sauro che ieri, 29 luglio, dopo aver partecipato alla sesta edizione dell’Italian Opera Academy di Riccardo Muti, è stata Santuzza, al Teatro Alighieri, nel concerto conclusivo del percorso formativo alla scoperta dei segreti e delle alchimie di “Pagliacci” di Leoncavallo e “Cavalleria Rusticana” di Mascagni. Lo stesso Muti ha diretto l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini che si è cimentata nell’esecuzione delle pagine più belle delle due opere veriste suddette.

“Siamo semplicemente orgogliosi per questo traguardo di Francesca Di Sauro che abbiamo tenuto a battesimo nel I Concorso lirico internazionale “Beppe De Tomasi” che vinse in modo in modo perentorio. Tutti i membri della giuria, esperti a livello internazionale, rimasero molto colpiti dalle qualità vocali e tecniche del giovane mezzosoprano. Ricordo, come fosse ieri, come Roberto Scandiuzzi, Cristina Ferrari (Direttore artistico della Fondazione Teatri di Piacenza), Orlin Anastassov, Stefano Vizioli e Renato Bonajuto distinsero subito le sue doti premiandola immediatamente. Con noi iniziò la sua carriera debuttando, nell’agosto 2018, Rosina ne “Il barbiere di Siviglia” e poi interpretò la Nona di Beethoven. Ragazza straordinaria, bella e veramente talentuosa: abbiamo in essere altre collaborazione future”, dichiara Domenico Gatto.