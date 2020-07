Reggio Calabria, il gruppo di Forza Italia si complimenta con Cannizzaro per il salvataggio dell’Hospice: “notizia che non può che rendere felici tutti i cittadini reggini”

23 Luglio 2020 09:26

Reggio Calabria, il gruppo di Forza Italia: “l’Hospice Via delle Stelle proseguirà la propria attività. E’ una notizia che non può che rendere felici tutti i cittadini reggini”

“L’Hospice Via delle Stelle proseguirà la propria attività. E’ una notizia che non può che rendere felici tutti i cittadini reggini. Non possiamo che ringraziare l’on. Francesco Cannizzaro, tra i maggiori artefici di questo importante risultato, che dimostra ancora una volta l’amore per la Città e l’importanza della Politica del fare”. E’ quanto scrivono in una nota Mary Caracciolo, Capogruppo di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria, Lucio Dattola, Pasquale Imbalzano, Stefania Eraclini. “Il nuovo contratto tra l’ASP di Reggio Calabria e l’Hospice – prosegue la nota– consente l’erogazione delle prestazioni della struttura, sana in toto tutto il pregresso fino al 2020 e garantisce la continuità operativa anche per il futuro. E’ un risultato fondamentale. La struttura di cure palliative rappresenta una eccellenza e svolge un ruolo fondamentale in Città. La prosecuzione dell’attività è un risultato importante anche nell’ottica occupazionale, per gli operatori sanitari e tutti i dipendenti. Purtroppo, per sei anni siamo stati amministrati da Falcomatà e Oliviero che hanno causato danni enormi per la nostra terra. Qualcosa già sta cambiando con la Presidente Santelli e sicuramente molto cambierà con le elezioni comunali che decreteranno finalmente la fine del malgoverno targato Falcomatà”, conclude la nota.