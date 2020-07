29 Luglio 2020 18:40

Reggio Calabria, lavori della Sp 21. Il sindaco di Motta San Giovanni risponde a Falcomatà: “non indica soluzioni al problema della viabilità, è troppo nervoso e non gli consente di mettere a fuoco la realtà”

“Sarà pure come dice lui, “con il sorriso sulle labbra e i problemi sottobraccio”, ma il Falcomatà che scrive di separazione di ruoli e di interferenze per interessi personali ed elettorali, manifesta un ingiustificato nervosismo che, probabilmente, non gli consente di mettere a fuoco la realtà. Sarà il caldo, sarà l’estate, sarà il doversi fare carico di sempre maggiori responsabilità visto che alcuni, tra quanti hanno condiviso con lui questi anni di amministrazione, si stanno guardano intorno, stanno prendendo le distanze rinunciando ad una competizione elettorale che, ad oggi, lo vede comunque in evidente vantaggio”, è quanto scrive in una nota il sindaco di Motta San Giovanni, Giovanni Verduci. “Saranno tutte queste cose, e altre che magari disconosco –prosegue– ma il sindaco metropolitano, abile oratore e raffinato argomentatore, non indica soluzioni al problema della viabilità ma, con accuse più o meno velate, sorprendentemente quasi volgari, squalificando la dialettica tra amministratori, si serve di questo per attaccare me e, solo apparentemente senza motivo, la Provincia. Preoccupato per la mia comunità e per la situazione di pericolo che ormai da anni caratterizza la strada che da Lazzaro consente di raggiungere il centro abitato di Motta San Giovanni, ho semplicemente chiesto un’assunzione di responsabilità e un maggiore rispetto verso chi, quotidianamente, percorre quei chilometri soprattutto per lavoro e studio. Ho chiesto, magari alzando la voce, che fosse ripristinata la carreggiata dopo lo smottamento del febbraio 2018, che fosse finalmente ampliata dopo il finanziamento disposto nel 2016, che fosse fatto lo sfalcio e la pulizia. Ho evidenziato che tutta l’attività della Città Metropolitana, a causa di una particolare normativa pensata per altre realtà molto differenti dalla nostra, si basa sull’impegno di pochi che non possono seguire tutto. Ho scritto e detto che le distanze tra gli Enti sono aumentate e che sempre più difficile è ottenere risposte. Ho dato voce a un pensiero che hanno tutti gli amministratori dei 97 comuni della Città Metropolitana e che, magari, non esprimono pubblicamente a causa di condizionamenti politici o personali, per rispetto dei ruoli o per consapevolezza delle difficoltà”.