Reggio Calabria, Falcomatà sospende l’installazione delle antenne 5G: la soddisfazione della Federazione dei Verdi

7 Luglio 2020 10:56

Reggio Calabria, Falcomatà sospende l’installazione delle antenne 5G. I Verdi: “siamo molto soddisfatti che la nostra mozione sia stata accolta”

“Proprio ieri il Sindaco Falcomatà ha firmato un’ordinanza per sospendere ogni attività volta all’installazione delle reti di trasmissione 5G. Siamo felici di questa coraggiosa decisione di cui la Federazione cittadina dei Verdi si era fatta promotrice con una richiesta del 9 aprile scorso. Grazie a questa scelta, nel rispetto di una precauzionale tutela della salute dei cittadini, anche Reggio Calabria rientra tra i 567 comuni italiani che, ad oggi, si sono opposti al 5G, sfidando i colossi delle telecomunicazioni perché dimostrino l’innocuità di tali emissioni e, a quel punto, come dichiarato dallo stesso Falcomatà, “accoglieremo consapevolmente questa nuova tecnologia”. Siamo molto soddisfatti che la nostra mozione sia stata accolta ma ancor più orgogliosi del fatto che la stessa abbia stimolato cittadini consapevoli e elettrosensibili che, costituitisi in un gruppo “Stop 5g Reggio Calabria” hanno portato avanti con civiltà e fermezza, grazie ad incontri e manifestazioni pubbliche, la comune battaglia”. E’ quanto scrive in una nota il Consigliere di Federazione Nazionale del Partito dei Verdi, Vincenzo arch. Giordano.

“E’ dunque per noi tutti doveroso -prosegue- ringraziare il sindaco Falcomatà di questa presa di posizione e nel porgere la nostra gratitudine, chiediamo di dare seguito a questa scelta con altri interventi che, ottemperando a tutte quelle misure di prevenzione a cui la pandemia della Sars-Cov-2 ci ha costretti, tutelino quelle fasce “deboli” di popolazione dalle frequenze elettromagnetiche a cui, giornalmente e necessariamente saranno esposte. Parliamo degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado che, a settembre speriamo possano riprendere a frequentare gli istituti didattici. Manca poco infatti all’apertura dell’anno scolastico 2020/21 e, come da ultimo Decreto del MIUR n. 39 del 26/06/20, “Piano scuola 2020/2021”, la partecipazione degli enti locali, città metropolitane in primis, all’attuazione delle misure previste, è di fondamentale importanza. Sappiamo che, in linea a questo indirizzo, l’Amministrazione abbia già incaricato i propri tecnici ha supporto di ogni scuola, perché recepiscano i requisiti delle strutture e rispondano alle esigenze di ogni istituto. Ricordiamo anche che a maggio c.a. il comune di Reggio Calabria ha stanziato 3 milioni di euro per la ristrutturazione e la messa in sicurezza, come dichiarato dall’Assessore Nucera, degli edifici scolastici”.