Reggio Calabria, enorme topo di fogna sul passeggio del Corso Garibaldi in pieno giorno: il ratto delle chiaviche e la sporcizia della città [VIDEO]

23 Luglio 2020 22:36

Reggio Calabria, enorme topo di fogna nella strada principale della città a pochi metri dai pedoni

Un enorme ratto delle chiaviche, volgarmente noto come topo di fogna, è stato immortalato sul passeggio del corso Garibaldi nel pomeriggio di oggi. Siamo nella strada principale della città, isola pedonale e centro dello shopping. Le condizioni di sporcizia e abbandono della città stanno determinando un dilagare nella diffusione di questi animali, abituati a vivere appunto nelle fogne, ma adesso liberi di scorrazzare a cielo aperto viste le enormi montagne di “fognature”, in modo particolare per i liquami delle perdite della rete idrica e fognaria e per i cumuli di spazzatura abbandonati in ogni area della città (centro storico compreso). Che tristezza!