Reggio Calabria, un cittadino indignato per l’emergenza rifiuti: “sindaco e amministratori vuliti ittari fumu nta l’occhi…”

20 Luglio 2020 12:35

Reggio Calabria: lo sfogo di un cittadino per la presenza di rifiuti in città

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione riguardo il degrado in cui versa la città di Reggio Calabria a causa dell’emergenza rifiuti e della presenza di immondizia in tutte le strade e quartieri da Nord a Sud. Il lettore indignato afferma: “Buongiorno ho letto che da oggi comincerà sul territorio comunale il servizio di disinfestazione deblatterizzazione e derattizzazione. Scusate ma già cosi fa ridere e fa sorridere ancor di più guardando l’immagine della foce della Fiumarella dove insiste da qualche mese una discarica in prossimità di un locale commerciale e di abitazioni private. Caro sindaco e amministratori comunali perdonate lo sfogo da cittadino che paga i tributi comunali ma come si dice a Reggio Calabria… Vuliti ittari fumu nta l’occhi… In prossimità delle elezioni comunali. Siamo stanchi e soprattutto nauseati. La raccolta dei rifiuti vede a punta Pellaro ferma quella della carta ormai da tre settimane solo sabato gli operatori avr hanno provveduto alla sola raccolta del vetro nonostante ci fosse anche quella dell organico.Un obiettivo lo avete raggiunto. Rendere Reggio Calabria una città invivibile e a misura di topo…”.