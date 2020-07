Reggio Calabria, continua l’emergenza rifiuti: Ciccarello sommersa dalla “munnezza” [FOTO]

12 Luglio 2020 10:30

Reggio Calabria, le immagini da Ciccarello: quartiere sommerso dai rifiuti

Reggio Calabria è sempre più sommersa dai rifiuti in ogni angolo della città. Quasi quotidianamente vengono appiccati roghi ai cumuli di spazzatura che occupano intere strade e quartieri. A Ciccarello la via, come possiamo vedere dalle foto a corredo dell’articolo, è completamente sommersa dai rifiuti e il timore dei residenti è che i rifiuti vengano bruciati nuovamente come già successo qualche giorno fa e che si ritorni a respirare diossina quindi chiedono un intervento immediato di rimozione della “munnezza”.