Reggio Calabria: Ecolandia promuove il dialogo e il confronto per una cittadinanza attiva

2 Luglio 2020 20:55

Reggio Calabria: il parco da sempre è fucina di progetti dedicati al territorio, alla sostenibilità ambientale e sociale

“Pur mantenendo una propria autonomia da schieramenti e forze politiche, riteniamo che la discussione possa essere un elemento fondamentale per lo sviluppo della nostra città. Pertanto, abbiamo il piacere di invitare tutti i cittadini a partecipare a un primo confronto che coinvolgerà due rappresentanti di costituende liste civiche per le elezioni comunali di settembre”, è quanto sottolinea in una nota il Parco Ecolandia.

Interverranno:

Saverio Pazzano, per il movimento “La Strada”

Maria Laura Tortorella per il Laboratorio politico “Patto Civico”

modera/provoca Tonino Perna

“Il pubblico avrà ampio spazio per porre le domande che dovranno essere contenute in non più di 3 minuti a testa. Vi aspettiamo sabato 4 Luglio alle ore 18 in piena sicurezza nello spazio all’aperto nell’area Terra di Ecolandia”, conclude la nota.