Reggio Calabria: domani la presentazione delle prossime iniziative de “La Strada”

28 Luglio 2020 14:14

La Strada con Saverio Pazzano: mercoledì a Reggio Calabria la conferenza stampa di presentazione delle prossime iniziative

Si svolgerà mercoledì 29 luglio alle ore 12.00, presso la sede de La Strada, in via S. Stefano da Nicea n. 29 a Reggio Calabria, una conferenza stampa per presentare il ricco calendario di iniziative organizzate dal movimento reggino che, alle prossime elezioni, sostiene la candidatura a sindaco di Saverio Pazzano. Grazie alla fitta rete di relazioni che La Strada ha intessuto in questi due anni, in città, nell’area metropolitana e con altre realtà nazionali, i prossimi giorni vedranno il movimento dialogare su temi cruciali come sanità, accoglienza e sviluppo sostenibile con interlocutori di grande spessore umano e professionale.