Reggio Calabria: domani la presentazione del libro “Turismo Mega Trend”

Venerdì 24 Luglio alle ore 19 al Porto di Reggio Calabria presso il Deposito 74, sarà presentato il libro “Turismo Mega Trend” (Hoepli) di Edoardo Colombo. Il “Super Traveller” sempre connesso è l’osservato speciale del libro: un interlocutore sempre più digitale a cui si rivolgono i grandi operatori online che, dopo voli, hotel e ristoranti, hanno sviluppato nuove piattaforme per intermediare le esperienze in destinazione e digitali. L’autore indaga i contesti da imitare come la Smart Destination e gli ecosistemi digitali offrendo a destination manager e consulenti del settore spunti e novità tecnologiche per essere a prova di futuro. Le parole chiave che accompagnano il lettore in questo viaggio nelle tendenze delle nuove tecnologie per il turismo sono Intelligenza artificiale, chatbot, blockchain, identità digitale, IoT, robotica, cybersecurity e 5G. Edoardo Colombo, è un esperto di innovazione specializzato nella trasformazione digitale del turismo per la Pubblica Amministrazione e per le imprese. È stato consigliere per l’innovazione del Ministero del Turismo, consigliere della Task Force per l’Agenda Digitale alla Presidenza del Consiglio e ha fatto parte del TDLab Laboratorio Turismo Digitale. La presentazione vedrà la presenza oltre che dell’autore, anche di Antonino Tramontana, Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria e di Sergio Stumpo CEO di Target Euro ed esperto di pianificazione turistica e sarà moderata da Domenico Rositano, Presidente dell’Associazione Calabresi Creativi. La serie di volumi Hoepli DMT Digital Marketing Turismo curata da Nicoletta Polliotto – dedicata a operatori e professionisti che nell’industria turistica guardano all’innovazione come a un’opportunità – presenta Turismo Mega Trend. Smart destination e turismo digitale: AI, Blockchain, Cyber, IoT e 5G.