6 Luglio 2020 12:18

Reggio Calabria: domani la premiazione di due studentesse per l’impegno profuso nel Progetto “Liberi di Scegliere”, entrambe hanno elaborato la tesi di esame di licenza media proprio sul percorso ideato dal Presidente Roberto Di Bella

Biesse e Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria premiano Sara Tarantino e Diana Parlongo. Domani 7 luglio ore 14.30 nell’aula di udienza del Tribunale dei minori di Reggio Calabria in presenza del Presidente Roberto Di Bella due giovanissime studentesse della scuola secondaria di primo grado Sara Tarantino di Cosenza che ha frequentato l’istituto Scolastico Carolei di Cosenza accompagnata dai familiari e dalla Prof.ssa Patrizia De Leonardis che porterà i saluti della Dirigente scolastica e Diana Parlongo di Reggio Calabria che ha frequentato l’istituto Scolastico Moltalbetti “saranno premiate – ci fa sapere la Presidente Biesse Bruna Siviglia – per l’impegno profuso nel Progetto “Liberi di Scegliere”, entrambe hanno elaborato la tesi di esame di licenza media proprio sul percorso ideato dal Presidente Roberto Di Bella Liberi di Scegliere conseguendo il massimo dei voti 10\10. È giusto gratificare queste due giovani studentesse prosegue Siviglia -che hanno avuto il coraggio di trattare temi non facili per la loro età con l’augurio che possano essere sempre libere di scegliere”.