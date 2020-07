Disservizi idrici a Reggio Calabria, la disperazione dei cittadini: “situazione insostenibile che si prolungherà tutta l’estate”

2 Luglio 2020 15:15

Reggio Calabria: due lettori di StrettoWeb hanno denunciano la situazione di disagio che stanno vivendo le comunità in cui vivono a causa dei disservizi idrici

Problema di mancanza d’acqua a Reggio Calabria. Due lettori di StrettoWeb, residenti in due punti opposti della città, hanno denunciato con una lettera dei disservizi idrici a cui da tempo sono costretti a far fronte. Di seguito le due segnalazioni:

“Gent.mi, scrivo per portare alla luce grave carenza idrica nella frazione Matiniti di Campo Calabro (RC). La popolazione è senza un goccio di acqua da settimane, soprattutto le prime case della frazione non usufruiscono di questo bene essenziale già da parecchi giorni. Il comune sembra non voler trovare la soluzione e tampona a giorni alterni portando acqua non potabile tramite autobotte. La situazione è insostenibile per le famiglie perché il problema si prolungherà per tutta l’estate”.

“A Oliveto da 4 giorni abbiamo l’acqua dalle 6 a mezzogiorno e poi basta! E che i cittadini sono pronti a sporgere denuncia penale se non verranno chiariti i motivi di questa situazione che non si era mai verificata negli anni in questi termini!”.