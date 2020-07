2 Luglio 2020 22:00

Reggio Calabria: degrado ed incuria in via Fiume e via Saccà tra rifiuti, sterpaglie, alberi non potati e strade dissestate

Situazione di degrado ed incuria a Reggio Calabria in via Vincenzo Saccà e via Fiume. Un cittadino scrive: “le due strade sono completamente abbandonate a se stesse tra rifiuti, sterpaglie, rami caduti, alberi non potati, strade dissestate. Di certo i cittadini hanno la loro parte di colpa ma anche l’Amministrazione Comunale non svolge a fondo il proprio ruolo”.

Lettera firmata