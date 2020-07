Reggio Calabria, alla Gelateria Cesare arriva la versione rivisitata del gusto Crema Reggina [FOTO E VIDEO]

6 Luglio 2020 15:37

Reggio Calabria, nuovo particolare gusto nella famosa Gelateria Cesare

Nella famosa gelateria di Reggio Calabria “Cesare” arriva la versione rivisitata del gusto di gelato Crema Reggina. Davide Destefano propone nella variopinta vetrina del chioschetto verde sul Lungomare Falcomatà, una nuova versione di Crema Reggina realizzata con l’utilizzo del candito di bergamotto di Reggio Calabria preparato dal presidente nazionale dei pasticceri CONPAIT Angelo Musolino.

Storia

La Crema Reggina è una specialità tipica di Reggio Calabria e il ministero delle politiche agricole e forestali l’ha inserita nell’elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT)

è un gelato di colore rosa, a base di rum, e arricchito da pezzetti di frutta candita e di gocce di cioccolato fondente.

Si narra che la sua nascita fu una pura casualità, “ideata” da un creativo pasticciere reggino. Questi, intento a preparare della crema pasticcera, si ritrovò ad esagerare con il rum e decise quindi di utilizzare

la crema ottenuta per preparare un gelato con l’aggiunta di ciciegie candite e gocce di cioccolato

battezzandola con il nome di “crema reggina” per onorare la sua città, Reggio Calabria.inutile dirlo ebbe un successo clamoroso. Caratteristica della nuova versione il candito di Bergamotto di Reggio Calabria realizzato con un procedimento artigianale dal maestro Mussolino ( la Mimosa) che rende la preparazione unica nel suo genere e conferma l’opera di promozione degli artigiani reggini che utilizzano il gelato e le loro preparazioni come strumenti per promuovere le eccellenze territoriali e la nostra Reggio bella e gentile in Italia e all’estero.

Ricetta Gelato Crema Reggina

G 680 latte

G 100 panna

G 10 farina di semi di carruba

G 10 tuorlo d’uovo

G 160 Zucchero

G 40 rum

Macedonia di frutta candita e bergamotto di Reggio Calabria

Gocce di cioccolato fondente qb.

Colorante rosso naturale idrosolubile qb.