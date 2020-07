Reggio Calabria, positivi al Coronavirus 26 pakistani sbarcati a Roccella Jonica con un veliero. Altri casi a Bova e Amantea [DETTAGLI]

11 Luglio 2020 20:19

Reggio Calabria, positivi 26 pakistani sbarcati la scorsa notte a Roccella Jonica con un veliero: sull’imbarcazione erano in 70

Nella Regione meno colpita d’Italia che è rimasta due mesi e mezzo in lockdown nonostante non ci sia mai stata alcuna emergenza e la capienza dei posti letto Covid-19 non ha mai superato il 15% di quelli disponibili, nelle ultime 18 ore si sono verificati più casi di Coronavirus rispetto a quelli degli ultimi 55 giorni. E sono tutti legati a sbarchi di immigrati clandestini che raggiungono le coste ioniche della Calabria provenienti da est. In modo particolare oggi pomeriggio è arrivato l’esito dei tamponi effettuati sugli immigrati pakistani soccorsi al largo di Caulonia e sbarcati al porto di Roccella Jonica la scorsa notte: su 70, ben 26 sono positivi al Coronavirus. Gli immigrati, tutti in buone condizioni di salute (i positivi sono completamente asintomatici), sono nelle mani della Croce Rossa e degli operatori delle squadre d’emergenza dell’ASP che hanno raggiunto il centro della locride. Nelle prossime ore verranno sottoposti a tampone anche i cittadini che sono stati esposti al rischio di contagio, gli operatori del porto e del quartiere della palestra in cui gli immigrati sono stati ricoverati e accuditi dopo il loro arrivo. Altri immigrati positivi, seppur in numero più contenuto, a Bova, sempre nel reggino Jonica, e ad Amantea, nel cosentino tirrenico, per sbarchi delle scorse ore.