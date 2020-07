Reggio Calabria, venerdì nella Terrazza della Cultura un convegno su “I Fatti di Reggio”

30 Luglio 2020 15:19

Venerdì 31 luglio 2020, alle ore 18:00, nella Terrazza della Cultura di Reggio Calabria, in Via S. Caterina, 56, si terrà il convegno sul tema “I Fatti di Reggio: quale il ruolo di forze socio-culturali, di istituzioni spirituali-educative e di soggetti economico-professionali in quell’evento di grande rilievo storico meridionale? E quali riflessi nella attuale realtà sociale?”. Presenzierà e coordinerà l’incontro l’On. Natino Aloi, Presidente del Circolo “Calogero” e già Sottosegretario presso il Ministero della Pubblica Istruzione; il PRof. Gianfranco Cordì, docente di filosofia, il Cav. salvatore monaco, Ispettore P.S.; Il Can. Mons. Antonio Morabito, giudice ecclesiastico; il Dott. Giorgio Neri, giornalista; la Dott.SSa Anna Stajano, ispettrice didattica; il Dott. Daniele Zangari, scrittore meridionalista.