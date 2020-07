17 Luglio 2020 12:23

Reggio Calabria: contributi economici per i canoni di locazione, integrazione della domanda entro il 31 luglio. Lo annuncia Lucia Anita Nucera, Assessore alle Politiche Sociali

In merito all’avviso per la concessione di contributi economici ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2017/2018, si comunica che coloro che hanno presentato domanda istanza entro il 26 febbraio 2020, dovranno integrarla entro il 31 luglio. A dichiararlo è Lucia Anita Nucera, Assessore alle Politiche Sociali del comune di Reggio Calabria:”Si tratta di una misura- spiega Lucia Nucera- che rientra nell’ambito del Pon Metro Città Metropolitana – Asse 3 servizi per l’inclusione sociale e per la quale tutti coloro che avevano già prodotto istanza dovranno integrarla entro fine mese con l’invio del modello ISEE completo di DSU con scadenza 31/12/2019 e il modello ISEE con DSU con scadenza 31/12/2020, rispettivamente per i redditi degli anni 2017 e 2018. E’ una misura importante per i cittadini che versano in situazione di disagio economico e con il contributo alloggiativo possono avere un aiuto a contribuzione del canone di locazione. Sollecito tutti coloro che hanno già presentato istanza a produrre l’ulteriore documentazione richiesta al fine di non essere esclusi”. Le integrazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi e mail: servizisociali@comune.reggio-calabria.it o ppure servizi_sociali@pec.reggiocal.it. “Il settore politiche sociali è a disposizione di tutti coloro che abbiamo bisogno di aiuto o informazioni. Procediamo nel solco tracciato di implementazione dei servizi, di ascolto attivo del territorio e di servizio alla comunità”.