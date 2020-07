Reggio Calabria: cerimonia di consegna delle benemerenze nei confronti dei medici che si sono contraddistinti per impegno e professionalità durante l’emergenza Covid

29 Luglio 2020 11:05

I nostri Grandi Eroi! Un grande evento si è svolto ieri nella giornata di martedì 28 luglio 2020; presso la Chiesa di S.S. Madonna di Porto Salvo in Gallico Marina alle ore 19:00 si è tenuta infatti la cerimonia di consegna delle benemerenze a firma di Sua Eminenza il Cardinale Ernest Simoni e di S.E. Zef Bushati rappresentante della Fondazione Papa Clemente Albani XI nei confronti di tutti i nostri Medici I.N.A. che con dedizione e sacrificio, durante il periodo di emergenza Covid-19 si sono contraddistinti per impegno, professionalità, coraggio ed amore per la propria professione. Il Presidente dell’I.N.A. Lorenzo Festicini e tutto il Consiglio Direttivo, hanno fortemente voluto l’organizzazione di questo evento, nel rispetto di tutte norme anti Covid, affinché l’operato di ogni medico non fosse dato per scontato.

Nello specifico sono state consegnate a:

Dott. Sebastiano Macheda, Primario di Rianimazione;

Dott. Said Al Sayyad, Primaio di Radioterapia Oncologica;

Dott. Paolo Costantino, Primario Pronto Soccorso;

Dott. Bruno Martino, Primario Ematologia;

Dott. Paolo Borrello, Medico Pronto Soccorso;

Dott. Caterina Imbesi, Medico – Cardiologia;

Dott. Giuseppe Tassone, Medico – Cardiologia;

Dott. Antonello Faraone, Medico Pronto Soccorso.

“Era doveroso e giusto mettere in luce queste nostre brillanti figure che portano alto il nome dell’I.N.A. in Calabria e in tutta Italia”, ha aggiunto durante un’intervista il Presidente Nazionale Lorenzo Festicini.