Il mitico agente Catarella sbarca a Reggio Calabria con “Riccardino”, l’ultima indagine del Commissario Montalbano [FOTO e VIDEO]

17 Luglio 2020 15:01

Reggio Calabria: Catarella arriva in città per presentare Riccardino, il libro postumo che chiude la serie di romanzi del Commissario Montalbano

Il noto attore italiano Angelo Russo più comunemente conosciuto come “Catarella” nella serie televisiva italiana “Il commissario Montalbano”, questa mattina è stato ospite alla Questura di Reggio Calabria e l’appuntamento proseguirà questo pomeriggio in città presso la Libreria Ave. Catarella è venuto in città per presentare “Riccardino”, il libro che raccoglie la serie di romanzi del Commissario Montalbano. L’evento ha lo scopo di ricordare l’opera e la persona di Andrea Camilleri e di ribadire l’impegno e la vicinanza alla cittadinanza della Polizia di Stato, specie nei momenti d’emergenza come quelli legati all’epidemia di CoViD-19.