Reggio Calabria, Caracciolo sugli assistenti educativi: “ancora ritardi nei pagamenti. Che fine hanno fatto i bonifici annunciati il 21 luglio?”

29 Luglio 2020 09:15

Reggio Calabria, Caracciolo sugli assistenti educativi: “nonostante i tanti annunci e le false promesse il pagamento dei mesi di gennaio, febbraio e dei primi giorni di marzo non è stato ancora effettuato”

“Ancora pesanti ritardi nei pagamenti degli Assistenti educativi. Nonostante i tanti annunci e le false promesse il pagamento dei mesi di gennaio, febbraio e dei primi giorni di marzo non è stato ancora effettuato. Proprio lo scorso 21 luglio l’Assessore al ramo dichiarava a mezzo stampa che i bonifici erano già stati fatti e che le promesse erano state mantenute: esattamente a quali bonifici si riferiva visto che ancora alcun pagamento è arrivato? Mesi di ritardo che gravano pesantemente su queste figure professionali che svolgono un ruolo davvero importante per i bambini della nostra Città“. E’ quanto scrive in una nota Mary Caracciolo, capogruppo di Forza Italia in seno al consiglio comunale di Reggio Calabria.”Più volte in questi anni – prosegue– mi sono battuta affinché fossero riconosciuti i loro diritti, che purtroppo il Comune ha troppo spesso negato, lasciando troppo spazio alle parole anziché ai fatti. Qualche giorno fa l’Assessore al ramo parlava di promessa mantenuta: come è possibile una simile affermazione quando i pagamenti non sono ancora arrivati e quando il bando per il nuovo affidamento del servizio non è stato ancora pubblicato? Non è possibile più chiedere ulteriori sacrifici ai cittadini, non è possibile pensare che solo a seguito delle rimostranze vengano effettuati i pagamenti. Ritengo che sia fondamentale che gli assistenti educativi prendano servizio ad inizio anno scolastico e non invece (come è avvenuto lo scorso anno) a ottobre o novembre. Per far ciò è necessario un impegno politico serio e forte, che non può essere rappresentato da troppe chiacchiere che stridono con la realtà dei fatti. Per i nostri bambini. Per un buon e completo servizio scolastico ed educativo! L’ho detto tante volte e non mi stancherò mai di ripeterlo che una società civile si misura dalle attenzioni che mostra per i più deboli”, conclude la nota.