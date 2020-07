Reggio Calabria, canile di Mortara: “struttura dimenticata dall’Amministrazione Falcomatà”

24 Luglio 2020 11:05

Reggio Calabria, Canile di Mortara: la nota di Mary Caracciolo Capogruppo Forza Italia

“Il Canile Comunale di Mortara deve essere valorizzato. L’Amministrazione Falcomatà ha mostrato troppo disinteresse rispetto alla struttura. Ad oggi è d’obbligo rivolgere un grazie sentito al custode giudiziario, ai membri dell’associazione Dacci una Zampa e ai volontari che quotidianamente si spendono per i cani che si trovano nella struttura”. Lo afferma in una nota Mary Caracciolo Capogruppo Forza Italia.

“Ma sono troppe le dimenticanze dell’Amministrazione Comunale, che avrebbe dovuto da ormai molto tempo svolgere e completare i lavori di adeguamento sulla struttura. Per questa ragione ho chiesto la convocazione di una apposita riunione nella Commissione Controllo e Garanzia preseduta dal Presidente Antonio Pizzimenti, al fine di sollecitare una pronta soluzione delle problematiche che insistono nella nota struttura reggina. Alla riunione ha partecipato il Garante per i diritti degli animali Mary Foti, che ha confermato le note difficoltà che presenta ancora ad oggi il canile di Mortara”.

“Il mancato completamento dei lavori di adeguamento del canile è tra le cause principali del non funzionamento in Città del servizio di accalappiacani e quindi del fenomeno del randagismo. Inoltre, appare sempre più difficile il mantenimento della struttura con una fognatura insita di problemi strutturali che crea non pochi dubbi igienici e con scarse provviste alimentari e scarsi strumenti primari, proprio per la pesante assenza del Comune. L’Amministrazione Falcomatà pare aver dimenticato la struttura di Mortara, non individuando neanche un custode e non consentendo il pieno funzionamento di una struttura, che dovrebbe rappresentare il fiore all’occhiello della Città. Eppure quel canile riesce ad avere una percentuale elevata di adozione, grazie all’opera appunto dei sanitari e dei volontari, che il Comune dovrebbe sostenere poiché svolgono un lavoro di grande importanza per il nostro territorio. Non è più procrastinabile il completamento dei lavori di adeguamento e la risoluzione dei problemi di gestione, ne va non solo del benessere dei cani, ma dell’intera Città”.