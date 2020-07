Reggio Calabria, blitz sulla movida del Lungomare: il Lido chiuso dalla Polizia è riaperto da oggi, “violazione di tipo amministrativo e non di ordine pubblico”

24 Luglio 2020 19:45

Reggio Calabria, l’avvocato del titolare del Lido Emilys scrive a StrettoWeb precisando quanto accaduto nei giorni scorsi

In merito al blitz della Polizia di Reggio Calabria sulla movida del Lungomare, i cui dettagli sono stati diffusi questa mattina tramite un comunicato stampa ufficiale della Questura, l’avvocato Emanuela Ruscio, in nome e per conto del titolare del Lido Emilys, intende precisare che “la chiusura del Lido Emily’s è stata determinata da semplice violazione di tipo amministrativo e non di ordine pubblico, e la chiusura si è protratta per qualche giorno e sino a ieri, 23 luglio 2020. Già da oggi, 24 luglio, l’attività è stata riaperta regolarmente“.

La Polizia, nella nota pubblicata stamattina su StrettoWeb, chiariva in modo specifico che il Lido era stato chiuso per 5 giorni per il mancato rispetto del distanziamento sociale, oltre ad aver avuto una sanzione amministrativa per la somministrazione di alcolici a 4 minori.