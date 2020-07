Reggio Calabria, blitz sulla movida del Lungomare: chiuso Lido che non rispettava il distanziamento, sanzioni a 2 Gazebo per musica alta oltre l’orario stabilito

24 Luglio 2020 11:14

Reggio Calabria, blitz della Polizia sul Lungomare: chiuso un Lido per 5 giorni, sanzioni a due Gazebo per emissioni sonore oltre l’orario consentito

Il personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Reggio Calabria, nell’ambito dei servizi predisposti specificamente per i controlli dei locali più frequentati della città, ha sanzionato secondo la normativa Covid il Lido Emilys, ove non era rispettato il distanziamento sociale, disponendo anche la chiusura dell’esercizio commerciale per 5 giorni, ed ha inoltre proceduto amministrativamente per la somministrazione di alcolici a 4 minori. Ai Chioschi Hop e Nice è stat invece irrogata la sanzione prevista peremissioni sonore oltre l’orario stabilito. L’importanza di attuare comportamenti responsabili, da parte dei cittadini e degli esercenti le attività produttive, risponde al primario obiettivo di garantire la tutela della salute pubblica, in un momento in cui l’emergenza sanitaria è ancora in atto, ed, anzi, in preoccupante aumento, ed è assolutamente necessario che tutti adottino un atteggiamento di profonda responsabilità nei comportamenti sociali. Alla luce degli ultimi episodi di cronaca, la Questura ha inoltre disposto con propria ordinanza l’intensificazione dei servizi di prevenzione e di ordine pubblico nell’intera zona del lungomare, sia nella parte alta che in quella bassa, con l’utilizzo di Reparti inquadrati delle FF. OO. e di ben cinque autopattuglie dedicate esclusivamente a tale settore nelle serate e nelle intere nottate dei fine settimana. I dettagli dell’operazione sono stati resi noti dalla stessa Polizia, con un comunicato ufficiale.