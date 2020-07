Reggio Calabria, maxi blitz anti ‘Ndrangheta: due arrestati si nascondevano in bunker sotterranei come topi, uno si è intossicato con l’acido mentre tentava di sciogliere uno smartphone. Le incredibili immagini dell’arresto [VIDEO]

22 Luglio 2020 12:07

Reggio Calabria, maxi blitz anti ‘Ndrangheta: sotto una delle due abitazioni sono stati trovati ben quattro bunker sotterranei

Nell’ambito dell’operazione Koleos di questa mattina a Reggio Calabria, due dei ricercati sono stati arrestati in bunker sotterranei nascosti sotto le loro abitazioni. La perseveranza e l’intuito degli investigatori del Commissariato di Siderno e della Squadra Mobile hanno consentito di capire che i due fratelli Giorgi potevano essere nascosti in tali bunker e hanno continuato a cercare i nascondigli fino a quando non ne hanno trovato gli accessi. Sotto una delle due abitazioni sono stati trovati ben quattro bunker sotterranei. Trovati anche soldi in contanti e cellulari nascosti di cui il Giorgi ha tentato di disfarsi distruggendo in una bacinella di acido. Le esalazioni dell’acido, nell’ambiente ristretto, hanno causato una intossicazione al catturando che, una volta liberato, ha richiesto l’intervento dei sanitari.

Complessivamente sono stati sequestrati 52 kg di cocaina ed è stato documentato un traffico di almeno 160 kg di stupefacente per un valore di circa 16 milioni di euro. Trovate anche numerose armi sia lunghe che corte.