Reggio Calabria, bimbo si fa male in mare: prontamente soccorso e medicato, assistenza sanitaria egregia al lido della Polizia

27 Luglio 2020 19:50

Reggio Calabria, il bambino si è fatto male mentre si trovava a pochi metri dalla riva

Oggi pomeriggio intorno alle 15 un bambino di dodici anni che si trovava in mare nelle splendide acque della periferia Nord di Reggio Calabria, a pochi metri dalla riva all’altezza del lido della Polizia di Stato a Pentimele, si è infortunato al piede sinistro ed è stato prontamente soccorso da alcuni bagnanti ospiti del lido e dal bagnino. Il bambino è stato subito portato nell’infermeria del lido, molto attrezzata e dotata di tutto ciò che necessita in caso di infortunio, e prontamente il dott. Faraone ha provveduto a medicare e prestare le cure necessarie per le condizioni del piccolo.

L’episodio odierno evidenza l’eccellente livello di assistenza sanitaria nella struttura reggina, una garanzia per tutta la città.