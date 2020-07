12 Luglio 2020 16:56

A Lazzaro, in provincia di Reggio Calabria, un bambino era stato trascinato al largo dalla corrente col suo materassino

Momenti di paura a Lazzaro, in provincia di Reggio Calabria. La forte corrente dello Stretto aveva tirato al largo un bambino di circa 6-7 anni, mentre giocava a bordo del suo materassino gonfiabile. L’intervento tempestivo di alcuni bagnanti presenti in spiaggia ha permesso il salvataggio del minore. I Carabinieri intervenuti prontamente sul posto si sono accertati del buono stato di salute del piccolo. Tutto è tornato alla normalità in pochi minuti.