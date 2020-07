Reggio Calabria, arrivano 12 nuovi Vigili Urbani: domani la firma del contratto

13 Luglio 2020 16:17

Reggio Calabria, 12 vigili urbani domani firmeranno il contratto a tempo

Nella mattinata di domani, Martedì 14 Luglio, 12 nuovi Vigili Urbani firmeranno l’assunzione a tempo presso il Comune di Reggio Calabria. Le assunzioni sono state effettuate scorrendo la relativa graduatoria e consentite grazie all’utilizzo dei fondi del progetto sicurezza, ottenuti grazie all’indirizzo dettato dal Prefetto di Reggio Calabria, dott. Massimo Mariani. L’Assessore alla Polizia Municipale, Nino Zimbalatti, ai microfoni di StrettoWeb ha voluto ringraziare “vivamente” il Prefetto “per la sua sensibilità ai problemi cittadini”, e ha commentato l’arrivo dei nuovi agenti della Polizia Municipale come “una boccata di ossigeno per il corpo di Polizia municipale in un periodo di maggiore frequentazione della città vista la stagione estiva ormai vicina“.