Reggio Calabria, Arghillà sommersa dai rifiuti: lo scempio continua e la gente è costretta a vivere in mezzo alla “munnezza” [FOTO]

24 Luglio 2020 11:16

Reggio Calabria, l’emergenza rifiuti in città continua senza sosta

Questa mattina Arghillà, periferia nord di Reggio Calabria, si è svegliata completamente sommersa dai rifiuti che ostruiscono il regolare passaggio lungo le strade. L’emergenza rifiuti a Reggio Calabria è un problema che da mesi affligge la città senza sosta e quasi quotidianamente in diverse zone i rifiuti vengono anche incendiati rendendo l’aria irrespirabile e creando un serio pericolo per la salute dei cittadini. I reggini sono esasperati di pagare le tasse e vivere sommersi da cumuli di rifiuti che in alcuni posti creano disagi sia al passaggio delle auto che al poter entrare semplicemente nelle case dato che fuori dai portoni ci sono vere e proprie discariche.