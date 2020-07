29 Luglio 2020 16:40

Reggio Calabria: al Parco Ecolandia la presentazione di “26 settembre 1970 – Il Cielo Limpido”, a cura del Circolo del Cinema Charlie Chaplin

Giovedì 30 luglio alle ore 20:30 al Parco Ecolandia, la presentazione di “26 settembre 1970 – Il Cielo Limpido”, a cura del Circolo del Cinema Charlie Chaplin. Uno dei più interessanti film realizzato sui fatti di Reggio del 1970 da due autori reggini. A 50 anni la lettura attenta, articolata e approfondita di quando è successo in città, un mosaico vibrante capace di restituire la complessità degli avvenimenti. L’Intersecarsi dell’azione di più protagonisti palesi ed occulti; il tutto traverso lo sguardo di chi ha avuto modo di vivere e partecipare ai lunghi giorni della rivolta. Proprio lo sguardo di chi fu allora presente e compartecipe guiderà la nostra riflessione Sia G. Turano sia A. Macri sia T. Perna sono giornalisti e studiosi che dalla cronaca si sono spostati sul piano del racconto letterario per meglio descrivere i tumultuosi giorni della rivolta ed i complessi temi che ad essi sono strettamente collegati. Molti altri autorevoli soci hanno assicurato la loro partecipazione al dibattito. Una occasione unica per scoprire (per tutti quelli che non hanno compiuto 50 anni) i giorni della rivolta e per passare dalla cronaca alla più complessa analisi storica. Per info e Prenotazione posti (gradita) messaggio whatsapp al nr. 388.8611066. La manifestazione si svolge in totale sicurezza, all’aperto e nel pieno rispetto delle direttive COVID-19.