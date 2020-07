Reggio Calabria: l’AIA rende omaggio a cinque reggini tra arbitri, assistenti e osservatori per la promozione in ambito nazionale [FOTO]

3 Luglio 2020 13:32

AIA Reggio Calabria: le congratulazioni ad arbitri, assistenti e osservatori per la promozione in ambito nazionale

La stagione sportiva 2020/2021 inizia con la promozione in ambito nazionale di ben 5 tra arbitri, assistenti e osservatori reggini. La notizia si apprende dai canali social di AIA Reggio Calabria. Nel post pubblicato su Facebook infatti vengono riconosciuti i meriti per l’annata conclusa. Di seguito la nota ufficiale: “Approda nell’organico della Can C il nostro osservatore arbitrale Giovanni Santucci! La Can D avrà a disposizione una nuova coppia di assistenti arbitrali, Pasquale Scopelliti e Leonardo Mallimaci, ed un esperto osservatore arbitrale, Bruno Crucitti. Si incrementa l’organico della can5 con l’arrivo del nostro Alessandro Cartisano. Grandissima la gioia e la soddisfazione del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell’intera Sezione per queste cinque promozioni, ottenute con duro e costante lavoro da parte dei promossi. Ad maiora!!!

Un plauso a tutti i nostri associati nazionali che, distintisi nel corso dell’anno per aver portato in alto il nome della nostra Sezione, sono stati riconfermati nei rispettivi organici, ovvero:

CAND:

AA Giovanni Celestino

CAN5:

AR Fabrizio Schirripa

AR Antonio Turiano

AR Domenico Saccà

OA Alessandro Merenda

In bocca al lupo a tutti per la nuova stagione!”.