Reggio Calabria: gli 11 nuovi Vigili Urbani hanno firmato l’assunzione, già domani saranno al lavoro in strada [FOTO e INTERVISTE]

14 Luglio 2020 13:05

Reggio Calabria: i nuovi 11 Vigili Urbani prenderanno servizio già domani

Hanno firmato il contratto per l’assunzione a tempo al Comune di Reggio Calabria, gli 11 Vigili Urbani che sono stati assunti con un contratto di 3 mesi e già da domani prenderanno servizio. La firma è avvenuta presso il Comando della Polizia Municipale di Reggio Calabria alla presenza del Comandante della Polizia Municipale, Salvatore Zucco e dell’Assessore alla Polizia Municipale, Nino Zimbalatti.

Intervistato ai microfoni di StrettoWeb, il Comandante Zucco si ritiene soddisfatto per l’assunzione di queste persone che “andranno ad implementare l’organico di un corpo che risulta particolarmente asfittico e sono una boccata di ossigeno. Saranno 11 e non 12 perchè una persona ha comunicato l’impossibilità a prendere servizio e verrà rimpiazzata nel più breve tempo possibile scorrendo la graduatoria che è già in itinere. Alcuni di questi neo assunti sono persone che hanno già lavorato con noi e che quindi conoscono il territorio“.

L’Assessore alla Polizia Municipale, Nino Zimbalatti, ai microfoni di StrettoWeb ha affermato: “questo organico aggiuntivo serve a coprire le mancanze che sono avvenute. Ringrazio il Prefetto di Reggio Calabria che si è impegnato moltissimo affinchè quest’operazione accadesse nel più breve tempo possibile cercando di dare gli stimoli giusti affinchè le quote parte del decreto sicurezza venissero erogate e potessero farci assorbire questo gruppo di nuovi dipendenti”.