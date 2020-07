Reggio: annullata la rassegna “Calabria d’Autore”

1 Luglio 2020 14:10

Reggio, il direttivo dell’Associazione Culturale Incontrimoci Sempre per il Volontariato: “annullata la rassegna “Calabria d’Autore”

“Con profondo rammarico, siamo costretti ad annunciare l’annullamento della rassegna Calabria D’autore Agorà, proprio a poche ore dall’inizio della stessa”, è quanto annuncia in una nota il direttivo dell’Associazione Culturale Incontrimoci Sempre per il Volontariato. “Per problematiche tecniche, il Direttivo ha deciso di annullare la rassegna, proprio per questo ci scusiamo con tutte le personalità che in maniera del tutto gratuita, voleva deliziare con le loro grandi capacità culturali, i soci, gli amici ed i tanti cittadini che seguono con amore le nostre bellissime attività sociali e culturali. Speriamo che questa lunga fase di limitazioni venga meno al più presto e che il virus sparisca definitivamente, in modo da poter riprendere le iniziative nostre e di tutte le associazioni e, con esse, anche gli eventi artistici e culturali. Ci scusiamo ancora una volta, dal profondo del nostro cuore”, conclude la nota.