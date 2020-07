Reggina, Toscano: “Queste le date del ritiro. Menez? Vi dico dove potrebbe giocare”

13 Luglio 2020 21:56

L’allenatore della Reggina Mimmo Toscano è stato ospite della trasmissione ‘Passione Amaranto’, sul canale ufficiale del club

Ospite d’eccezione. Mimmo Toscano è intervenuto a ‘Passione Amaranto’, trasmissione del canale ufficiale della Reggina. Ha parlato della stagione andata agli archivi e dell’inizio della prossima, ma ha glissato sul mercato.

DI NUOVO IN CADETTERIA – “Ritorno in B con molto piacere, è un torneo diverso, affascinante, c’è un confronto con squadre e allenatori di alto livello. Non si vede l’ora di iniziare. Io mi riaffaccio dopo gli anni di Avellino e Terni sperando che sia un campionato ricco di soddisfazioni come l’ultimo, al di là del risultato”.

‘MISTER PROMOZIONE IN C’ – “Ho un etichetta che mi voglio togliere, legata al fatto che io sia un vincente in C. Il segreto? Ce ne sono tanti: unità d’intenti, società solida, grande gruppo. Tutte situazioni che ho trovato quest’anno. Magari sono stato fortunato e bravo anche negli altri anni, non lo so, ma la cosa più importante e creare quell’atmosfera e quel clima giusto che ti fa stare bene”.

LA SERIE B – “Il campionato di Serie B è tremendo, ci sono delle difficoltà diverse rispetto a quello di C. In terza serie solo una sale diretta, con tante piazze calde e che puntano al salto. La cadetteria è imprevedibile, lunga, estenuante, equilibrata, livellata, ti puoi ritrovare in un mese dalla zona di destra a quella sinistra della classifica e viceversa. Tecnicamente, invece, in B serve migliorare l’aspetto qualitativo e della fisicità”.

MORTE GIUSEPPE COSENTINO – “Se ne va una persona che ha dato tanto al calcio, appassionato di questo sport, una persona amabile. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia. Quando ho appreso la notizia un po’ mi ha sconvolto”.

IL RITIRO – “Forse noi, il Monza e il Vicenza siamo le più penalizzate, anziché avvantaggiate come dicono tanti. Perché le altre squadre hanno gli allenamenti nelle gambe visto il solo mese di inattività. Noi invece siamo fermi da cinque mesi e non potremo fare subito amichevoli. Il raduno inizierà il 20, dal 21 fino al 31 saremo al Sant’Agata per fare i vari test atletici e i tamponi, poi stiamo individuando una struttura per andare 2-3 settimane fuori e confrontarci con qualche altra squadra per alcune amichevoli. Il mio obiettivo è di ricreare il gruppo già formato l’anno scorso e quelle condizioni che ci possano aiutare a far bene”.

MERCATO – “Crisetig? Bisogna chiedere a Taibi. E’ prematuro parlare di trattative, ci sarà il giusto tempo per fare alcune scelte, anche dolorose. Prima di scegliere un calciatore, questi deve fare al caso della Reggina sia dal punto di vista umano, che del lavoro, che della serietà, che del progetto da sposare. Perché di giocatori bravi ce ne sono tanti e verrebbero tutti a piedi. Questo gruppo va puntellato, migliorato, ma non rivoluzionato. Non bisogna fare molto”.

MENEZ – “La sua posizione? Dipenderà tanto da lui e dalla sua disponibilità, credo che possa fare tutti e tre ruoli d’attacco: prima, seconda punta e trequartista”.