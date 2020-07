Reggina, Taibi fa il punto sul calciomercato: “Carnesecchi no, virata su Plizzari. E le manovre in attacco…”

21 Luglio 2020 11:38

Calciomercato Reggina: gli aggiornamenti su Carnesecchi, Plizzari, Felipe, Lafferty, Charpentier e Falcinelli tramite le parole del ds Taibi

La stagione sportiva in casa Reggina è ufficialmente cominciata ieri. I calciatori stanno facendo rientro al Sant’Agata per sottoporsi ai test medici, inizieranno così la prima fase del ritiro. E’ questo, in sostanza, il momento delle valutazioni, con la società che sarà chiamata a valutare quali dovranno essere i movimenti in uscita per operare quelli in entrata. Alle colonne odierne della Gazzetta dello Sport, il ds Massimo Taibi ha fatto il punto della situazione: “dobbiamo intervenire su tutti i reparti, compreso il portiere. Carnesecchi non lo prendo più, con il Milan stiamo parlando per Plizzari. Rimanendo alla difesa c’è Felipe che è uno dei tre nomi che abbiamo ponderato, da una ristretta lista uscirà un over a cui affideremo le chiavi del reparto. Lafferty? La trattativa è molto avanzata, ma non è ancora conclusa. Poi cercheremo un altro elemento che potrebbe essere Falcinelli o un altro in doppia cifra della categoria. Charpentier? Il Genoa gli ha fatto il contratto, noi siamo una delle squadre pretendenti, ora toccherà a lui e al suo procuratore farci conoscere le intenzioni, tuttavia sono fiducioso”.

Il direttore amaranto non si pone limiti, dopo la promozione in cadetteria infatti l’obiettivo prossimo sarà tentare una nuova scalata al primo tentativo. “Vogliamo essere una squadra scomoda – conclude Taibi – con giovani importanti e gente che conosce la B. Cercheremo di rompere le scatole a tutti. Secondo me ci sono 6/ squadre che partono favorite, noi cercheremo di essere la sorpresa”.