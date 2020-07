Reggina, le ultime sul Granillo. L’Assessore Latella: “Possibili novità in Curva Sud. E sullo stadio in gestione…”

13 Luglio 2020 22:25

Reggina, le ultime sulle stadio Granillo: le parole dell’Assesore Giovanni Latella sui lavori di rifacimento estivi e la gestione dell’impianto

Oltre a Mimmo Toscano, ospite della trasmissione ‘Passione Amaranto’, sul canale ufficiale della Reggina, è stato l’Assessore allo Sport Giovanni Latella. Si è parlato, chiaramente, di stadio, tra i lavori di rifacimento estivi e la gestione dell’impianto.

“I lavori estivi? Con i tempi dovremmo esserci per l’inizio del campionato, la fine è prevista entro il 5 ottobre. Dopo il 25 luglio arriveranno i seggiolini da installare, verranno sistemati anche gli spogliatoi, le panchine verranno allargate, verrà sistemato il settore ospiti e le vetrate di recinzione. Giorno 16 ci sarà un sopralluogo per quanto riguarda le stanze da adibire al Var. L’impianto audio verrà sistemato così come luci e tornelli. Daremo migliorie in generale a tutte quelle pecche di uno stadio che ha ormai 20 anni. Se ci sono le condizioni, poi, staremmo valutando di sostituire i seggiolini pure in Curva Sud, anche se la situazione è prematura”.

“Vogliamo che il Granillo possa essere fruibile sette giorni su sette, possa diventare un polo commerciale. Verrà fatta una manifestazione d’interesse, dopodiché ci si avvia alla riqualificazione di questa struttura. Ci si potrà avvalere dei fondi del Credito Sportivo. Da Bologna a Udine, passando per Bergamo e Cagliari, tantissime società di Serie A stanno cercando di mettere a reddito la struttura. Dobbiamo essere chiari: il Granillo costa a chi ce l’ha 400 mila euro l’anno. E’ un problema per l’amministrazione comunale”.