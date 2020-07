Il riscatto della Calabria! Reggina in B e Crotone in A, due promozioni così importanti nello stesso anno: non era mai successo

25 Luglio 2020 00:28

Stagione calcistica 2019-2020. La ricorderemo a lungo, per tanto, troppo tempo. Una stagione “a metà”, spezzettata, senza tifosi, rappresentata dalla paura e dal terrore di problemi che vanno ben oltre il calcio. Ma, a suo modo, e forse anche per questo, una stagione storica per la Calabria. In questa stagione, più precisamente nell’estate 2020, la Reggina ha ottenuto il salto in Serie B ed il Crotone quello in Serie A. Due squadre calabresi che, nel medesimo anno, raggiungono due importantissime promozioni. Non era mai successo nella storia del calcio, a maggior ragione di quello calabrese. Un traguardo come detto, quindi, storico.

Andando a ritroso, non è difficile fare qualche breve ricerca per trovare questa importante statistica. Nella stessa stagione in cui un club calabrese aveva ottenuto la promozione in Serie A, nessun’altra corregionale era stato in grado di fare lo stesso quantomeno dalla C alla B. Non è successo a nessuna corregionale del Catanzaro nel 1971, nel 1976 e nel 1978, non è mai successo a nessuna corregionale della Reggina nel 1999 e nel 2002 e non è mai successo a nessuna corregionale del Crotone nel 2016 e nel 2020. Oggi è la prima volta.

Una data importante, quindi. Una data importante di una stagione altrettanto importante. E anomala, come sopracitato. Oltre che la stagione del Coronavirus, del lockdown e delle porte chiuse, potremmo definirla come la stagione del “riscatto della Calabria“. Finalmente, almeno nel calcio, nella speranza che anche il Cosenza possa ottenere una salvezza che fino a qualche settimana fa sembrava insperata. E, soprattutto, nella speranza che la nostra regione possa toccare con mano un altro record assoluto: due squadre calabresi a sfidarsi in Serie A. Un passo è compiuto stasera, l’altro…