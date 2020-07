Reggina, Rivas tra presente e futuro: “adesso sono contento di essere qui, ma ho un sogno…”

27 Luglio 2020 10:48

Reggina: la società amaranto ha confermato Rivas. Il calciatore honduregno è già proiettato alla nuova stagione, con uno sguardo al futuro

Si è ritrovata al Sant’Agata in questi ultimi giorni la Reggina, è iniziata ufficialmente la nuova stagione e la squadra sta muovendo i primi passi per la stagione che verrà. Il Centro Sportivo amaranto ha accolto due nuovi arrivati, Menez e Lafferty, entrambi attaccanti molto esperti che andranno a rinforzare il reparto offensivo. Un pacchetto di cui continuerà a farne parte anche Rigoberto Rivas, confermato dopo l’ottima stagione disputata in Lega Pro. Il funambolo honduregno ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di diez.hn, ha dimostrato di essere già carico per il campionato che verrà: “tra una settimana iniziamo la preparazione. Sono contento di essere qui, ho un contratto fino a giugno del 2021. Inter? Io penso a fare bene quest’anno. C’è la possibilità di tornare a Milano ma la mia testa è proiettata a questa stagione. Il resto verrà da sé”.