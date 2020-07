Reggina, day 8: il resoconto dell’allenamento, anche oggi tra campo e palestra [FOTO]

29 Luglio 2020 19:35

Ottavo giorno di ritiro per la Reggina, che sta preparando al Sant’Agata l’inizio della nuova stagione, la 2020-2021, prima in Serie B a distanza di sei anni dall’ultima volta. Anche oggi doppia seduta divisa tra campo e palestra, con i calciatori agli ordini di Toscano e dello staff sotto il cocente sole e caldo del centro sportivo.

“Doppia seduta anche per questo ottavo giorno di ritiro – si legge nella nota del club – Toscano ed il suo staff in mattinata ha diviso la sessione tra palestra e campo, dove è stato svolto del lavoro prettamente aerobico. Nel pomeriggio la squadra è tornata sul prato verde, svolgendo esercizi con la palla e una partitella a campo ridotto. Per la giornata di domani è prevista una doppia seduta di allenamento”.