Reggina, primi movimenti di calciomercato in entrata e uscita: ecco come cambia la rosa amaranto

3 Luglio 2020 13:11

Calciomercato Reggina, l’arrivo di Menez e i saluti di Bresciani: ci sono aggiornamenti per la rosa amaranto, ecco la situazione e quali potrebbero essere i prossimi movimenti

Primi movimenti di calciomercato in casa Reggina. Nei giorni scorsi si è concretizzato l’arrivo di Jeremy Menez, mentre sul fronte delle uscite Nicolas Bresciani ha fatto rientrato al Livorno per fine prestito, da accordi fino al 30 giugno. Discorso diverso per quanto riguarda Rigoberto Rivas: per la permanenza dell’honduregno classe ’98 la trattativa con l’Inter è ben avviata e in fase di risoluzione, come confermato ieri dal suo procuratore Filippo Pacini. Mentre la presenza in rosa del fenomeno francese ex Milan comporta l’aggiunta di un nuovo Over 23, non comporta problemi da questo punto di vista la conferma del calciatore neroazzurro. E’ necessario ricordare infatti che in Serie B è possibile avere un numero limitato (massimo di 18, QUI il regolamento) di calciatori nati prima dell’1 gennaio 1997.

Per il d.s. Massimo Taibi inizia dunque il momento più complicato del calciomercato estivo, ovvero quello di riuscire a piazzare gli esuberi. Allo stato attuale delle cose, il direttore amaranto si troverà costretto a cedere (almeno) 8 giocatori. Urban Zibert e Alain Baclet sono rientrati dai prestiti, ma non fanno parte del progetto societario e saranno quindi ceduti. Tra i vari componenti del gruppo di mister Mimmo Toscano ci sono diversi in bilico. Da valutare la situazione Enrico Guarna, visto che negli ultimi giorni si è tanto parlato di Emiliano Viviano: con l’approdo dell’ex Sampdoria è quasi scontata la sua cessione, mentre potrebbe essere confermato qualora dovesse andare in porto la trattativa con Marco Carnesecchi, che risulterebbe Under. In difesa le valutazioni dovrebbero essere su Edoardo Blondett, Daniele Gasparetto, Paolo Marchi e Matteo Rubin, mentre a centrocampo (tranne Nicola Bellomo) sono tutti da valutare. In attacco ha molte richieste Simone Corazza, poi Abdou Doumbia e Manuel Sarao potrebbero essere in partenza. Incertezza su Reginaldo, anche se sul brasiliano c’è già l’opzione di rinnovo automatico. Dunque è questa la situazione generale, ma tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro.

PORTIERI

Farroni (2022)

Guarna (2021)

DIFENSORI

Garufo (2022)

Liotti (2022)

Loiacono (2022)

Rolando (2022)

Rossi (2022)

Bertoncini (2021)

Blondett (2021)

Gasparetto (2021)

Marchi (2021)

Rubin (2021)

CENTROCAMPISTI

Bellomo (2022)

Paolucci (2022)

Bianchi (2021)

De Francesco (2021)

De Rose (2021)

Nielsen (2021)

Sounas (2021)

Zibert (2021, rientrato dal prestito al Bisceglie)

ATTACCANTI

Menez (2023)

Mastour (2022)

Baclet (2021, rientrato dal prestito alla Virtus Francavilla)

Corazza (2021)

Denis (2021)

Doumbia (2021)

Reginaldo (2021, in attersa di ufficialità)

Sarao (2021)

Rivas (2023, in attesa di ufficialità)

LEGENDA

Componenti rosa attuale: 29 calciatori (di cui 26 sono considerati Over 23)

In VERDE calciatori Under 23

In VIOLA calciatori in prestito rientrati alla Reggina al termine della stagione