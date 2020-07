Reggina, Perrotta: “vedi di fare il bravo nella mia Reggio Calabria”, Menez risponde così [FOTO]

23 Luglio 2020 18:42

E’ andato in scena un simpatico siparietto tra Simone Perotta e Jeremy Menez, nuovo calciatore della Reggina ed ex compagni alla Roma

Jeremy Menez è arrivato a Reggio Calabria tra mille aspettative. E’ un calciatore che è in grado di fare la differenza in ogni categoria, figuriamoci in Serie B. Il francese si sta allenando con il resto della squadra e sembra già in grande forma, le qualità tecniche non sono di certo in discussione.

Nel frattempo è andato in scena un siparietto social con l’ex compagno ai tempi della Roma, Simone Perrotta. “Vedi di fare il bravo nella mia Reggio Calabria”, ha scritto l’ex campione del Mondo con la maglia della Nazionale Italiana. Immediata la risposta di Menez: “grande Simo, faccio sempre il bravo, lo sai”.