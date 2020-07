Reggina, Taibi sul mercato: “Ecco la situazione su Crisetig e sui portieri. Mandzukic? Fantacalcio…”

14 Luglio 2020 13:04

Ospite di ‘Buongiorno Reggina‘, sul canale ufficiale del club, il direttore sportivo amaranto Massimo Taibi. Si è parlato, naturalmente, di calciomercato, non prima di rivolgere un pensiero alla famiglia Cosentino per la scomparsa di Giuseppe nella giornata di ieri: “Colgo l’occasione per fare le mie più sentite condoglianze alla famiglia Cosentino”.

CRISETIG – “Per Crisetig dobbiamo aspettare fino al 19, data ultima in cui il Mirandes può far valere il diritto d’opzione e se dovesse farlo valere il giocatore si ferma lì. Se non dovesse farlo valere, come credo, possiamo parlare col suo procuratore e mandare avanti la trattativa”.

LE USCITE – “Geria è un giocatore che ha dato molto al gruppo, purtroppo questa lista Over lo ha penalizzato. Ci siamo informati ma, uso il condizionale, sembrerebbe non rientrare tra i cosiddetti calciatori bandiera. Difficile chiudere discorsi in uscita prima del raduno perché stanno giocando tutti e non hanno fretta di intavolare trattative. Credo che se ne inizi a parlare dai primi di agosto”.

LE ENTRATE, TRA SOGNI E CONFERME – “Mandzukic? Fantacalcio. Cerchiamo un calciatore che ben si adatta al nostro tipo di gioco e alla categoria. Quello di B è un campionato importante, dove devi dare fastidio, e servono quindi giocatori che questa categoria la conoscono. Alcuni della rosa verranno riconfermati, chi la B l’ha già fatta. Felipe rientra tra quei calciatori che stiamo monitorando. Bresciani può tornare? Anche se è un under ha fatto molto bene qui, al di là degli infortuni, ma abbiamo altre idee in quel ruolo. Donnarumma è uno dei giocatori di fascia che ho monitorato. Portiere under o over? Uno esclude l’altro”.