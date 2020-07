Reggina, in arrivo le maglie ufficiali per la Serie B 2020/21: i dettagli

27 Luglio 2020 14:30

Reggina, aggiornamento sulle maglie ufficiali che la squadra indosserà nel campionato di Serie B 2020/2021: novità anche sugli sponsor

“Venerdì è arrivato l’ok dalla Lega Serie B, adesso la palla passa alla Macron”. Queste le parole del responsabile della comunicazione Giuseppe Praticò, ai microfoni della tv ufficiale, in merito alla realizzazione per le nuove maglie ufficiali della Reggina. C’è grande attesa in città per il ritorno della squadra amaranto in Serie B per la stagione 2020/2021, quindi anche sulle casacche il tema resta caldo e molto suggestivo. “La Lega si riserva il diritto di dare l’ultima parola sulla progettazione delle maglie – spiega il responsabile –perché valuta alcuni fattori come la posizione dello sponsor o la grandezza del numero”. La società ha inviato all’azienda i file vettoriali, adesso le maglie dovranno essere prodotte. Nel momento in cui arriveranno a Reggio Calabria saranno subito messe in vendita nello store di Piazza Duomo. Anche i gadget e tutto il materiale ufficiale Macron arriverà nei prossimi giorni.

Novità infine anche sugli sponsor, Praticò ha spiegato: “la dottoressa Consuelo Apa (Coordinatrice marketing, ndr) sta lavorando per gli sponsor. Si sta trattando con diverse aziende. Tra queste c’è anche Bencivenni, con cui la Reggina ha avuto una collaborazione già negli anni scorsi”.