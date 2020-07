Reggina, Luca Scorziello ti dedica “Ali sul campo”: la canzone per la promozione in Serie B

16 Luglio 2020 10:36

Un inno per la promozione in Serie B della Reggina: il ritorno in grande stile dei “Tamburi di Luca Scorziello” e la canzone “Ali sul campo”

Una canzone d’amore per Reggio Calabria e la sua promossa Squadra Amaranto, la Reggina del presidente Luca Gallo, pronta ad abbracciare l’esaltante sfida della Serie B: a loro è dedicato il ritorno in grande stile dei “Tamburi di Luca Scorziello”, la potente Orchestra di Percussioni e Armonie che porta il nome di un musicista reggino da anni ormai alla ribalta nazionale e internazionale al fianco di grandi star.

“ALI SUL CAMPO” IL TITOLO di un brano che entra subito nel cuore e di un videoclip – con la regia di Claudio Scorziello – che è una summa di emozioni. La musica è firmata da un duo che non delude mai: il percussionista e compositore Luca Scorziello e il chitarrista e compositore Bruno Pugliese, reggini entrambi, entrambi abituati ai palcoscenici del mondo. Un legame, quello con la propria città, che Pugliese e Scorziello hanno voluto esprimere in musica, per la amata Reggina Calcio, in uno dei momenti più emozionanti della sua storia: il ritorno in serie B. Il testo è di Marianna Polimeni, compagna di un grandissimo musicista reggino prematuramente scomparso, l’indimenticato e indimenticabile maestro Domenico Severino: “Profumi di sale e di agrumi e poi mani sfiorate…”, “Corri nel vento, vivi l’incanto, segui quel canto dentro di te…”. Sono questi solo alcuni dei passaggi di un inno che non si fa fatica ad immaginare cantato da migliaia e migliaia di Cuori Amaranto. Un brano che sprigiona emozione e sentimento, che orgogliosamente parla di una squadra simbolo di tutti i sogni che questa terra deve e può vivere. “Ferma il respiro, dentro a quel tiro del tuo cuore, lanciato lontano nell’immensità”: la voce cristallina di Joe Pugliese ben interpreta il più intenso messaggio di “Ali sul campo”. Viviamo questo sogno, viviamolo insieme, ce la faremo. E la chicca arriva nella parte finale di questo corale omaggio: è la voce del presidente Luca Gallo, che si intreccia ai potenti Tamburi di Luca Scorziello.

“L’attaccante eroe gonfia la rete e il cuore di tutti, non è più un uomo, è un eroe, come te…”.

“Proprio ascoltando, nelle giornate del lockdown, le parole del presidente Gallo – racconta Luca Scorziello – è arrivata questa ispirazione subito condivisa con Bruno Pugliese. E così ci siamo messi a lavoro. Nel periodo in cui tutti noi – per forza di cose – ci siamo trovati a riflettere su quanto ci stava più a cuore, a partire dai nostri cari, ho ascoltato casualmente quella parole, in cui Luca Gallo incitava a fare, a reagire, con ciò che amiamo fare, che sia calciare un gol o fare musica. Da qui il desiderio di scrivere qualcosa per la mia città e per la nostra grande squadra, la Reggina, oltre che per tutti i tifosi che – anche nei momenti difficili – non hanno mai smesso di crederci. Questa mia emozione l’ho tradotta in musica con la collaborazione del mio inseparabile Maestro Bruno Pugliese, con il lavoro della mia orchestra dei Tamburi e con la partecipazione della mia cara amica Marianna Polimeni, per il testo. Nasce cosí “Ali sul campo” – chiude Scorziello – e allora un grazie a tutta la Società e alla produzione di Reggina 1914, al presidente Gallo che, nel sentire il primo provino, ne è stato subito entusiasta. A voi reggini dono questo Inno di gioia, insieme al Maestro Pugliese e a quanti hanno collaborato, ancora una volta mettendoci l’anima, con la speranza che nell’assaporare questo brano proviate le stesse emozioni che abbiamo provato noi nel comporlo. Forza Reggina. Forza Reggio”.

CREDITI

ALI SUL CAMPO

musica di Scorziello Gianluca e Pugliese Bruno testo di Marianna Polimeni

Tamburi di Luca Scorziello

Crediti

Arrangiamento e Produzione Luca Scorziello e Bruno Pugliese

Luca Scorziello Batteria e Percussioni e cori

Bruno Pugliese chitarre e cori

Joe Pugliese voce e cori

Alberto Catania Batteria e voce

Totó Scopelliti Batteria

Domenico Pizzimenti Batteria claps e cori

Enzino Y Barbaro Djembé e cori

Peppe Stilo percussioni e cori

Paco Barillà Batteria claps e cori

Giuseppe Manti basso elettrico,claps e cori

Filippo Ambroggio Batteria claps percussioni e cori

Alfredo Verdini Percussioni claps e cori

Domenico Nocera Percussioni e cori

Domenico Crea Synt, claps e cori

Pasquale Campolo Tastiera Piano e cori

Adriel Valdes Percussioni e cori

Per gentile concessione voce parlata Presidente Luca Gallo

Registrato presso lo Studio 8 di Roma

Mix e Mastering Pino Iodice presso lo Studio 8 di Roma

Regia Claudio Scorziello