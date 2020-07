Reggina, ecco lo stato attuale dei lavori allo stadio Oreste Granillo [FOTO]

25 Luglio 2020 19:52

Ecco lo stato attuale dei lavori in cui versa lo Stadio Oreste Granillo, i cui interventi sono iniziati da qualche settimana

In casa Reggina le novità non finiscono mai. Dall’inizio dell’era Gallo, tante ce ne sono state, in positivo. Al di là degli aspetti di campo, tra grandi nomi sul mercato ed importanti risultati raggiunti, si è lavorato molto sulle strutture. Sant’Agata rivoluzionato, come dimostrano le immagini di qualche giorno fa della stessa società. Ma non solo. Seppur non direttamente di proprietà del club (in tal senso si attendono buone nuove), tante migliorie sono state apportate anche allo Stadio Oreste Granillo. Dai lavori dello scorso anno per “colorare” la Tribuna Est a quelli di questa estate, tra cui l’allargamento delle panchine, la numerazione della Curva Nord ed altri interventi interni. Questo lo stato attuale in cui versa l’impianto di Via Galilei. In alto la nostra FOTOGALLERY.